Genç İHH ekiplerinin özel olarak hazırladığı hediyeler, “diş kirası” olarak çocuklara takdim edilerek minikler sevindirildi. Program boyunca çocuklarla oyunlar oynayan ekip, onların eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Çamlıca Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen iftar programı, yoğun katılımla coşkulu anlara sahne oldu.

Programa katılan vatandaşlar, aynı sofrada buluşarak birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirirken, organizasyona katkı sağlayan gönüllüler de unutulmadı. Özellikle Genç İHH ekiplerinin özverili çalışmaları takdirle karşılanarak, emeği geçen herkese teşekkür edildi.