Kahramanmaraş’tan savaş ve kriz bölgelerine insani yardım seferberliği devam ediyor. İnsani yardım kuruluşu İHH, yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürüyor.

Gazze, Sudan, Suriye ve Lübnan başta olmak üzere birçok savaş bölgesine ulaştırılmak üzere 11. ve 12. yardım tırları yola çıktı. Tırlarda, toplam 27 ton içme suyu yer alırken, ayrıca yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde kıyafet, ayakkabı ve çeşitli tekstil ürünleri de bulunuyor.

Kahramanmaraş İHH Başkanı Avukat Yusuf Bülbül, yardımların tamamen bağışçılar sayesinde hazırlandığını vurgularken, tüm hayırseverlere teşekkür etti. “Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyor, Allah hepsinden razı olsun,” ifadelerini kullandı.