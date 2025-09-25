Geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenen programda, Kahramanmaraş’ta 291 çocuk bisikletlerine kavuştu. Çocukların sevinci yüzlerine yansırken, aileler de bu anlamlı projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İHH’nın yürüttüğü proje kapsamında deprem bölgesinde toplam 1000 bisiklet ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldı. Bisikletlerin 400’ü Hatay’da, 309’u Adıyaman’da, 291’i ise Kahramanmaraş’ta dağıtıldı.

Programda konuşan yetkililer, çocukların mutluluğunun her şeyin üzerinde olduğunu belirterek, projeye destek veren herkese teşekkür etti.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen etkinlikte, çocukların bisikletleriyle buluşması renkli görüntülere sahne olurken, İHH temsilcileri bu tür projelerin süreceğini ifade etti.