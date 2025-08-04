Kaza Nilüfer’de Ahıska Caddesi’nde Meydana Geldi

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi’nde, sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası can kaybıyla sonuçlandı. Tuğba Akpınar (35) idaresindeki 16 BGM 213 plakalı otomobil ile İsmail S. (22) yönetimindeki 16 BHS 56 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışma Sonrası Araçta Sıkıştılar

Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Tuğba Akpınar ve yanında bulunan kardeşi Seda Akpınar (28), araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldılar ancak sağlık ekipleri her iki kardeşin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kazada hafif yaralanan hafif ticari araç sürücüsü İsmail S., ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

İki Kardeşin Cenazesi Adli Tıp’a Gönderildi

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Tuğba ve Seda Akpınar’ın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.