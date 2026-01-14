Alınan bilgiye göre, Mert Ş.'nin kullandığı 06 NA 664 plakalı otomobil, buzlanma oluşan Samsun-Sinop kara yolu Alparslan Mahallesi mevkisinde Metehan Ş. yönetimindeki 55 ALC 458 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan 55 ALC 458 plakalı otomobil, aydınlatma direğiyle refüjde bulunan bariyere çarparak durabildi.

Kazada 55 ALC 458 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Enes A. ve Abdulbaki Ş. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan aynı bölgede 3 otomobilin çarpıştığı ve araçlarda hasar oluşan başka bir kaza da meydana geldi.

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların kaldırılması ve Karayolları ekiplerince tuzlama çalışması yapıldıktan sonra ulaşıma açıldı.