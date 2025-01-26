Pazar klasiği haline gelen ikinci el araç pazarı, sabahın erken saatlerinde araba alım satımı yapmak isteyen vatandaşlarla doldu. Pazarın bu haftaki gündemi ise fiyatlardaki dalgalanmalar ve araç satışlarındaki durgunluk oldu.

Kredilerin yüksek olmasından yakınan araç sahipleri, piyasanın durgunluğundan ve satışların yavaşlamasından şikayetçi. Alıcılar ise fiyatların bir süre daha düşmesini beklemeyi tercih ediyor. Pazar yerindeki bu hareketlilik, önümüzdeki haftalarda fiyatların nasıl bir seyir izleyeceği konusunda merak uyandırıyor.