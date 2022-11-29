Otomobilde özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Düzenleme için 1 Aralık'a tarih verilmesiyle ikinci el araç piyasasındaki durgunluk yerini hareketliliğe bıraktı.

İkinci el araçlarda 30 bin liralık gerileme

Motor hacmi 1.600 santimetreküpe kadar olan otomobiller ve bazı hibrit otomobiller için ÖTV matrah limitleri artırılmıştı ve en düşük ÖTV oranı için gerekli olan limit, 120 bin TL’den 184 bin TL’ye çıkarıldı. Yüzde 80 vergi uygulanan içten yanmalı motorlu araçlarda en yüksek sınır, 200 bin TL yerine 280 bin TL olarak belirlendi.



Bu kapsamda ikinci el araç fiyatlarında 30 bin liralık bir gerileme yaşanmasıyla biniciler ikinci el araçlara yöneldi.

Yüzde 15 düşüş yaşandı

İHA'nın aktarımına göre; oto galericiler, düzenlemeyle birlikte ikinci el araç piyasasının hareketlendiğini ve yüzde 15 civarında bir gerileme olduğunu belirtti.

"Yıl sonuyla da bir hareketlilik bekliyoruz"

Matrah düzenlemesiyle ikinci el araç piyasasında hareketliliğin başladığını söyleyen oto galerici Yavuz Çiftçi, "Bu düzenleme ikinci el araç piyasasını olumlu etkileyecek. Yıl sonuyla da bir hareketlilik bekliyoruz. Önümüzdeki ay itibariyle piyasada bir hareketlilik yaşanacağını düşünüyoruz. Bu düzenleme ile bazı sıfır araç fiyatlarında bir gerileme yaşandı." dedi.

"Araç başına 20-30 bin liralık bir gerileme yaşandı"

Galerici Celal Aktaş, "Matrah düzenlemesiyle piyasada bir hareketlilik başladı. Bundan sonra da hareketlilik olacağını düşünüyorum. 4 aydır durgun bir piyasa vardı. Son zamanlarda telefonlar da çalmaya başladı. Bazı sıfır araçlarda bir gerileme yaşandı. İkinci el araçlarda da biraz gerileme yaşandı diyebiliriz. Yaklaşık araç başına 20-30 bin liralık bir gerileme yaşandı. Ortalama yüzde 15 bir gerileme yaşandı." ifadelerini kullandı.