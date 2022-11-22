İkinci el araç piyasası yakın takibe alındı. Ticaret Bakanlığı, yönetmeliği yayımladı, Hazine ve Maliye Bakanlığı da vergi incelemesine başladı.

1 takvim yılı içerisinde, vekalet ile satış yapanlar da dahil, 3'ten fazla araç satanlar incelendi. 100 bin kişinin kurala uymadığı ortaya çıktı.

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, bu kişilerin tespiti için trafik tescil bürolarından, noterlerden bilgi alındığının altını çizerek, şunları söyledi:

“Bunun bankacılık sisteminden temin ettiği bilgi ve belgelerle de destekledi. Ve bu 100 bin kişi haklarında gerekli işlemler yapılmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığına oradan da Vergi Dairesi Başkanlığına gönderdi.”

Araç satışında kurala uymayana ceza

4'üncü araç satışı yaptıkları tarihten itibaren, vergi mükellefiyet kaydı açtırmayanlar listede.

3'ten fazla 2. el araç satışı yapılması 2. el motorlu araç ticareti olarak kabul ediliyor. Bu şekilde satış yapan kişilere cezai yaptırım için harekete geçildi. İlk tebligatlar gönderilmeye başlandı.

Peki kurala uymayanlar için yol haritası ne olacak?

Mali Müşavir Tolu, söz konusu kişilerin her araçtan ne kadar kar ettiklerine dair bilgilerin maliyenin elinde bulunduğunu, mükelleflerin komisyonlarda bu durumla ilgili açıklama yapacağını söyledi.

İzahatı yeterli görülmeyenler hakkında yasal işlem yapılacak. Geçmişe dönük vergi mükellefiyeti belirlenecek.

Yüzde 15'ten yüzde 40'a kadar çıkan gelir vergisi tarifesi var

Mali Müşavir Tolu , “Elde ettikleri karların tutarına göre yüzde 15'ten yüzde 40'a kadar çıkan gelir vergisi tarifesi var. O oranda bir gelir vergisi tarhiyatı yapılacak. Gelir vergisi ve KDV tutarının toplamı üzerinden bir kat vergi ziyaı cezası kesilecek. Ayrıca bunlar mükellefiyet kaydı açtırmadıkları ve belge düzenlemedikleri için her bir belgeye yazmaları gereken tutarın yüzde 10'u tutarında özel hususluk cezası kesilecek" bilgisini paylaştı.

Uygulamayla ikinci el otomobil satışında tüketici mağduriyetleri azalacak, vergi kayıplarının önüne geçilecek.