Otomobil satışlarını daha güvenli hale getirmek için Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle geliştirilen ‘Güvenli Ödeme Sistemi’ herkes için zorunlu hale geldi.

Sistemle ikinci el araç alışverişinde nakit taşıma riski, sahte para kullanılması, satış bedelinin ödenmemesi gibi riskler ortadan kalkacak.

Uygulamayla satışlarda yaşanabilecek dolandırıcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sistem, nakit, havale veya EFT gibi yöntemlerle gerçekleştirilen tüm ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımlarında kullanılacak.

Sistemle önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek. Böylece araç alım satım işlemleri güvence altına alınmış olacak.