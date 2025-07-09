Kaza Kılavuzlu Mahallesi'nde Meydana Geldi

Kaza, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Kılavuzlu Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşandı. 38 ADN 831 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

Araçta Aynı Aileden 4 Kişi Bulunuyordu

Kaza sırasında otomobilde baba Yasin P. (33), eşi, ve ikiz çocukları bulunuyordu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan sürücü Yasin P., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçta bulunan ikiz çocuklardan Aslan P. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Anne ve Diğer Çocuğun Tedavisi Sürüyor

Kazada yaralanan anne ve diğer ikiz çocuğun hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bölgede Güvenlik Önlemleri Artırılıyor

Kazanın ardından bölgede büyük üzüntü yaşanırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, benzer kazaların önüne geçilmesi adına sulama kanalı çevresinde sürüş güvenliğini artırıcı önlemler alınacağını duyurdu.