Haziran 2025, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde olağanüstü sıcaklık artışlarıyla kayıtlara geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’de haziran ayı ortalama sıcaklığı 23 derece olarak ölçüldü. Bu değer, 1991-2020 yılları arasındaki uzun yıllar ortalamasının 1,2 derece üzerine çıkarak ülke tarihinin en sıcak dördüncü haziranı olarak kayıtlara geçti.

Ay içinde sıcaklık, Kumköy, Sarıyer, İstanbul, Bozcaada, Bandırma, Yalova, Gönen, Akhisar, Dalaman, Antakya, Korkuteli, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin geneli, Ilgın, Karaman, Çumra ile İç Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü.

Haziranda en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,2 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 45,6 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaydedildi.