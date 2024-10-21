Kahramanmaraşlı iş insanlarının Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na yaptıkları bağışlar sayesinde alınan 63 yeni aracın hizmete alınma töreni, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Kent protokolü ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı törende, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği ve Katar Hayır Derneği Başkan Yardımcısı Ahmed Yusuf Fahri de yer aldı.

Törenin ardından 63 yeni araç, sirenler eşliğinde şehirde konvoy oluşturarak şehir turu attı. Bu önemli bağış sayesinde, Kahramanmaraş Emniyeti’nin araç filosu güçlendirildi ve kentin güvenliği adına önemli bir adım atılmış oldu.