Kahramanmaraş’ta, çeşitli suçlardan 16 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs, polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde, Ö.D.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Ö.D.K., birden fazla kişiyle gece vakti yağma, görevini yaptırmamak için direnme, mala zarar verme, hakaret ve hükümlü tutuklunun kaçması gibi suçlardan hüküm giymişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adli mercilere sevk edildi. Mahkemece tutuklanan Ö.D.K., cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin suçlulara yönelik operasyonları kararlılıkla devam ediyor.