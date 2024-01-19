Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, bugün karnelerini alarak 16 gün sürecek yarıyıl tatiline girdi.



Türkiye genelinde 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13-17 Kasım 2023'te yapan öğrenciler, bugün karnelerini alacak ve 16 günlük sömestir tatiline başladı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 1. dönemini tamamlayan öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Öğrencileri ziyaret eden ekipler, öğrencilerle bir araya gelerek onlarla bir süre sohbet edip karnelerini dağıtarak öğrencilere çeşitli hediyeler verdiler. Öğrenciler için de sürpriz olan ziyaret sonrası öğrenciler duydukları memnuniyeti dile getirerek polis ekiplerine teşekkür ettiler.