Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlar kapsamında 74 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, 10 Şubat 2025 – 17 Şubat 2025 tarihleri arasında il genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 54 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şahıs ve ikamet ile işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 15 şahıs olmak üzere toplam 74 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu süreçte, 59 şahıs tutuklandı.

Operasyonlar sırasında, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Elde edilen maddeler arasında 10,01 gram esrar, 20,74 gram metamfetamin, 78,26 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 717,5 adet sentetik ecza yer aldı. Ayrıca, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 5 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Trafik ekipleri, 82 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 51 araca abartı egzozdan ve 251 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.