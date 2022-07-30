Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Suç Ve Suçluyu Önlemenin Yanında Bunlara Karşı Bilgilendirme Faaliyetleri Kapsamında Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor.

Bu Kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Tarafından Suç Analizleri Doğrultusunda Dış İllerden Kente Hırsızlık Ve Dolandırıcılık Amacıyla Gelen Şahıslara Yönelik Denetimler Gerçekleştiriliyor.

Halkın Yoğun Olduğu Otobüs Duruklarında Otobüs Şoförleri Ve Yolcuları Başta Olmak Üzere Toplam 2.700 Vatandaşa Bilgilendirme Ve Önleme Faaliyeti İle Broşür Dağıtımı Yapıldı.

Denetimler Kapsamında Kente Farklı İl Ve İlçelerden Gelebilecek Hırsızlık Şüphelerinin Engellenmesi Ve Yakalanması Amacıyla İl Merkezine Girişe Göre Beş Alternatif Yolda Planlı Uygulama Yapılarak Toplam 1.950 Şahıs Ve 712 Araç İncelendi.