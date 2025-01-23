Gökduman, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Yaşam" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Listeler", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğraflarını seçen Gökduman, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mert Alper Derviş'in "Zor işler", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" ve "Spor"da Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğraflarına oy verdi.

Gökduman, Anadolu Ajansı tarafından geleneksel hale getirilen "Yılın Kareleri" arasında yurt içinden ve dışından çok güzel fotoğrafların yer aldığını, seçim yapmakta zorlandığını ifade ederek, emeği geçen muhabir ve foto muhabirlerini kutladı.