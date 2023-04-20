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Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.37, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.32, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.28'de eda edilecek.

Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namaz ı saatleri şöyle:

Diyarbakır'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Diyarbakır'da sağanak su baskınlarına neden oldu

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