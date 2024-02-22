Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca 15 – 21 Şubat 2024 Tarihleri Arasında İcra Edilen Operasyonel Faaliyetlerde; Kom Şube Müdürlüğünce; İl Genelinde Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticareti, Uyuşturucu Madde Kullanma İle Bandrol Vb. İşaret Bulunmayan, Taklit Veya Yanıltıcı Bandrol Ve İşaretleri Taşıyan Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkileri Ticari Amaçla Üretmek, Satışa Arz Etmek Suçlarından (52) Şüpheli Hakkında Yasal İşlem Yapıldı.

Gerçekleştirilen Operasyonlarda (80) Adet Captagon Hap (37) Gram Metamfetamin, (12) Gram Esrar, (4) Gram Eroin Maddesi, (45) Adet Sentetik Uyuşturucu Hap, (53) Litre Kaçak Alkol, (2) Adet Ruhsatsız Av Tüfeği, (1) Adet Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi.

Aranan Şahıslara Yönelik Yapılan Operasyonlarda (200) Şahıs Yakalanmış Olup, Yakalanan Cezası 5 Yıl Ve Üzeri Olanlar; Kahramanmaraş Taşra İlamat Masası Tarafından “Fetö/Pdy” Suçundan Aranan Ve Hakkında 6 Yıl 3 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan M.K (E-37) İsimli Şahıs, Elbistan İlamat Ve İnfaz Bürosu Tarafından “Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı” Suçundan Aranan Ve Hakkında 5 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan R.D (E-64) İsimli Şahıs, Elbistan İlamat Ve İnfaz Bürosu Masası Tarafından “On İki Yaşını Tamamlamış Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı ” Suçundan Aranan Ve Hakkında 12 Yıl 6 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan O.D (E69) İsimli Şahıs, Pazarcık İlamat Ve İnfaz Bürosu “Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Veya Sağlama” Suçundan Aranan Ve Hakkında 9 Yıl 4 Ay 15 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan K.T (E32) İsimli Şahıs, Adli Makamlardaki İşlemlerinin Ardından Tutuklanarak, Ceza İnfaz Kurumana Teslim Edidi.

Göçmen Kaçakçılığı Ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğünce; Suça Karıştığı Tespit Edilen (16) Suriye Uyruklu Şahıs Yakalanarak Uyruklu Şahıs Sınır Dışı Edilmek Üzere Gerekli İşlemler Başlatıldı.

Tem Şube Müdürlüğünce; “Fetö Silahlı Terör Örtüne Üye Olma Suçundan Aranan, Hakkında 6 Yıl 3 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan M.K. (E-37) İsimli Şüpheli Müşterek İcra Edilen Faaliyet Sonucu, Yakalanarak Cumhuriyet Savcısının Talimatı İle Adli Makama Sevk Edilmek Üzere Gözaltına Alınmış. Sevk Edildiği Adli Makamlarca Tutuklanarak Türkoğlu L Tipi Kapalı Cezaevine Teslim Edildi.