Operasyonlar sırasında, jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda, bir adet ruhsatsız tabanca, iki adet ruhsatsız av tüfeği, iki adet ruhsatsız av tüfeği fişeği, 50 gram metamfetamin, 4 gram bonzai ve 6 adet sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 26, izinsiz kazı yapmak suçundan ise 1 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatılmıştır. Bu şüphelilerden biri, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Trafik Timleri tarafından yapılan denetimlerde ise toplam 22.554 araç kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal eden 1.155 araç sürücüsüne, toplam 3.047.607 TL trafik idari para cezası kesildi. Ayrıca 122 araç trafikten men edildi ve alkollü araç kullandığı tespit edilen 4 şahsın sürücü belgeleri geri alındı. Emniyet kemerinin kullanımını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilen 613 sürücü/yolcuya 608.709 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Son olarak, terör örgütlerine yönelik icra edilen operasyonlarda, dört şüpheli (C.E. - 30, M.S. - 33, M.B. - 33, S.T. - 33) hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartıldığı bildirildi.