Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan kontrollerde 18 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığınca 27 Ağustos-02 Eylül 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde icra edilen faaliyetlerde; aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 193 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan 18 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Operasyonlarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet kalaşnikof fişeği, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler, 6 adet sikke 1 adet tarihi obje ele geçirildi.

Ayrıca, TEM Şube Müdürlüğünce, Dulkadiroğlu İlçesinde BTÖ mensupları tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen, (1x1,5) metre oyuk içerisinde taşlar ile gizlenmiş olarak ele geçirilen malzemeler Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınmış alınarak, delil niteliği taşımayan malzemeler olay yerinde imha edildi.