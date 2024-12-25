Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, 25 Aralık 2024 tarihinde, Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Afşin ilçesi Binboğa Mahallesi'nde 18 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen kasten adam öldürme olayı kapsamında, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi tarafından haklarında yakalama emri çıkarılan dört zanlı, İl Jandarma Komutanlığı’nın özel ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından saklandıkları yerlerde yakalandı.

Yakalanan şahısların kimlikleri ve cezaları şu şekilde açıklandı:

C.Ç. (54), toplam 90 yıl 20 ay 45 gün hapis cezası, T.Ç. (47), toplam 45 yıl 20 ay 45 gün hapis cezası, S.Ç. (45), toplam 45 yıl 20 ay 45 gün hapis cezası, M.Ç. (34), toplam 45 yıl 20 ay 45 gün hapis cezası.

25 Aralık 2024’te adli makamlara çıkarılan zanlılar, tutuklanarak Türkoğlu Cezaevi’ne gönderildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.