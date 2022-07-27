Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Türkiye arena uzun kulvar küçükler bireysel yüzme şampiyonasında ilk 8’e giren Sporcu Ali Ertekin, Antrenörü Ali Kurt, Ailesi Ve Onikişubat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kadir Gemci’yi kabul etti.

Şampiyonaya sonrası Kahramanmaraş’a gelen başarılı ekibi makamında ağırlayan Gençlik Ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Sporcu, Antrenör ve ailesiyle bir süre sohbet etti.

Ziyaret sonrasında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, sonra ki turnuva ve şampiyonalarda genç yüzücüden daha büyük beklentilerin olduğunu dile getirdi.