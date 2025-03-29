Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği “İlçemde İftar Var” programının son durağı Dulkadiroğlu oldu. Namık Kemal Mahallesi’nde kurulan gönül sofrasında yüzlerce vatandaşa iftar yemeği ikram edilirken, etkinlikler eşliğinde Ramazan ayının manevi atmosferi vatandaşlara yaşatıldı.

Programda masaları tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Fırat Görgel, Ramazan aylarını tebrik ederek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

İftar Programı sonrası Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulunan Başkan Görgel, şunları söyledi.

Görgel, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayında hemşehrilerimizle birlikte iftar sofralarını paylaşmaktan, birlikte oruçlarımızı açmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Ramazan ayı boyunca 11 ilçemizin tamamında vatandaşlarımızla kucaklaştık. Hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Gittiğimiz her yerde bizleri adeta bağırlarına bastılar. Dulkadiroğlu ilçemizde de sağ olsunlar programımıza yoğun ilgi gösterdiler, iftar sofrasında bizleri yalnız bırakmadılar” dedi.