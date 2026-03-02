Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının huzur dolu atmosferini ve paylaşma geleneğini ilçelere taşımaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve yoğun ilgi gören “İlçemde İftar Var” programı, bu yıl da aynı heyecanla sürdürülüyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen etkinlikler sayesinde vatandaşlar aynı sofrada buluşuyor. Ramazan’ın birlik ve dayanışma ruhunu yaşatmayı amaçlayan programın yeni adresi Göksun olacak.

3 Mart Salı günü METEM Spor Salonu’nda düzenlenecek iftar buluşmasında yüzlerce Göksunlu vatandaş, aynı sofrada oruçlarını açacak. Özenle hazırlanan geniş iftar sofralarında her yaştan vatandaş bir araya gelerek Ramazan’ın bereketini paylaşacak.

Program kapsamında iftarın yanı sıra Ramazan’ın manevi iklimini yansıtan çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Çocuklara yönelik etkinliklerle Ramazan’ın kültürel ve manevi yönü daha güçlü bir şekilde yaşatılacak. Ramazan’ın bereketini ve kardeşlik ruhunu ilçelere taşıyan Büyükşehir Belediyesi, ‘İlçemde İftar Var’ programıyla gönülleri aynı sofrada buluşturmayı sürdürürken, Göksun’da gerçekleştirilecek olan özel programa tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi.