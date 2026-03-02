Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Mağralı Ökkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.B. (18), yanında bulunan bıçakla İ.Ş.’yi (18) başından yaraladı.

Yaşanan olayda R.Ş. (17) ve M.A. (17) da çeşitli yerlerinden yaralanırken, M.A.’nın kolunun kırıldığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için geniş çaplı arama ve soruşturma başlattı.