Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sokağı, bu kez maneviyat yüklü bir dinletiye ev sahipliği yaptı. Programın konuğu ise tasavvuf müziğinin sevilen isimlerinden Mustafa Cihat oldu.

Etkinlik her yaştan vatandaşın yoğun katılımıyla gerçekleşti. İftar sonrası başlayan programda alanı dolduran kalabalık, Ramazan’ın manevi iklimine uygun eserlerle huzur dolu anlar yaşadı. Mustafa Cihat, seslendirdiği ilahi ve ezgilerle dinleyicileri hem duygusal bir yolculuğa çıkardı hem de Ramazan’ın sükûnetini notalarla buluşturdu.

Konser Büyük Beğeni Topladı

Program boyunca sahne performansı ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken sanatçı, özellikle Ramazan ayının anlam ve önemine vurgu yapan eserleriyle büyük beğeni topladı. Katılımcılar zaman zaman eserlere eşlik ederken, alanda duygu dolu anlar yaşandı. Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ve sanatçı Mustafa Cihat’a teşekkür etti.

“Hep Birlikte Ezgi Dolu Bir Akşam Yaşadık”

Ramazan’ın manevi atmosferini vatandaşlarla birlikte deneyimleyerek ortak bir kültürel hafıza oluşturulduğunu söyleyen sanatçı Mustafa Cihat, “Kahramanmaraş benim için kıymet ve değer verdiğim, Türkiye’nin en güzel şehirlerinden bir tanesi. Çocukluğumdan beri kıymet verdiğim bir yeri vardır, memleketime gitmişim gibi şehir denilirse o şehir Kahramanmaraş’tır. Ramazan ayında böyle bir etkinlikle, evlerimizden çıkıp bu mekânda hep beraber buluşmuş olmak çok kıymetli ve özel. Buraya gelen kıymetli katılımcılarla çok güzel bir ezgi akşamı yaşadık” diye konuştu.