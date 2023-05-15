Mesleği önce oğluna sonra da torunlarına öğreten Veli Demiröz'ün hayatını kaybetmesinden sonra ilçenin son demircileri oğlu ve 5 torunu oldu.

Babalarını kaybeden Demiröz kardeşlerden üçünün çeşitli sebeplerle mesleği bırakmasının ardından, işi yürüten bir tek Mehmet ve Kamil Demiröz kaldı.

Sıcak demir ustası kardeşlerin çeşitli aletler yaptıkları dükkanlarından çekiç sesleri eksik olmuyor.

Mehmet Demiröz, ailelerinin demircilikle uğraştığını, 13 yaşında başladığı mesleği 56 yıldır sürdürdüğünü anlattı.

Artık demirci çırağı bulamadıklarını, ağabeyiyle ilçede mesleğin son temsilcileri olduklarını dile getiren Demiröz, şöyle konuştu:

"Dedemden babam, babamdan da biz öğrendik. Yaklaşık 150 yıldır ailemiz bu işi yapar. Her gün sabah 8'de dükkanı açıyoruz. Akşam 6-7'ye kadar çalışıyoruz. Akşama kadar burada çekiçle demir dövüyoruz. Demir doğrama, kapı, pencere, korkuluk yapıyoruz. Bunların yanında kazma, nacak gibi küçük tarım aletleri de üretiyoruz."

Mesleği bırakan kardeşlerden Ramazan Demiröz ise "Ağabeylerimizden biri rahmetli oldu. Benden önce de bir ağabeyim mesleği bıraktı. Ben de demircilik yapıyordum, rahatsızlığım nedeniyle 2 yıl önce bıraktım. Şu an ilçede demircilik yapan sadece iki kardeşim kaldı. Onlar da kendi dükkanlarında mesleği sürdürüyor. Adam yok, çırak yok, bulamıyoruz." ifadelerini kullandı.

