Tarih, doğa ve şifanın buluştuğu asırlardır şifa dağıtan dört tarafı doğal güzelliklerle çevrili Ilıca Kaplıcaları, 6 Şubat tarihli depremlerde hasar görmedi. Ancak bir süre faaliyetlerine ara veren sektör, kısa sürede kendisini yenileyerek hizmetlere başladı. Havası suyu ve doğasıyla çevre illere hizmet veren, asırlardır şifanın merkezi olan Kahramanmaraş kaplıcaları kış turizmine hazır.

Ziyaretçi sayısı son derece fazla olan kaplıcaların birçok hastalığa faydası olduğu biliniyor. Hem şifalı suyu hem de doğal güzelliği sayesinde her sene ziyaret edilmek istenilen yerler arasında yer alıyor.