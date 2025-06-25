Kahramanmaraş’ın Ilıca Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ilıca’dan şehir merkezine doğru seyir halinde olan ve içinde 6 kişinin bulunduğu otomobil, Ilıca Mezarlığı yakınlarında virajı alamayarak takla attı.
Kazanın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza mahallinde güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.