Kahramanmaraş’ın Ilıca Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ilıca’dan şehir merkezine doğru seyir halinde olan ve içinde 6 kişinin bulunduğu otomobil, Ilıca Mezarlığı yakınlarında virajı alamayarak takla attı.

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Kazanın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza mahallinde güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.