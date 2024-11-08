Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), 2024-2025 akademik yılına görkemli bir törenle merhaba dedi.

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış töreni, akademisyenlerden öğrencilere, yerel yönetim temsilcilerinden protokol üyelerine kadar geniş bir katılımla adeta bir şölene dönüştü.

Törende AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, bu yılın Açılış Dersini vererek öğrencilere ve akademik kadroya hitap etti.

Bilim, teknoloji ve eğitimdeki yeni gelişmeleri ele alan Prof. Dr. Kirişci, akademik başarının ülke kalkınmasındaki yerine vurgu yaptı.

Kirişci, “Bilim ve teknoloji ışığında ilerleyen, geleceği inşa edecek gençlerimize her alanda destek vermek bizler için bir onurdur. Bu yıl, bilgiye ve bilime dayalı projelerle öğrencilerimizin başarılarını daha da artıracağına inancımız tam” diyerek, KSÜ’nün Kahramanmaraş’a ve Türkiye’ye katacağı değerleri anlattı.

Gençlere bilimsel çalışmalarına güvenle sarılmaları gerektiğini hatırlatan Kirişci, “Her biriniz, bu ülkenin geleceğinde birer yapı taşı olacaksınız. Öğrenim hayatınız boyunca edineceğiniz her bilgi, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacak birer meşaledir” şeklinde konuştu.