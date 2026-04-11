1.20 Faizli Konut Kredisi Nedir? Kimleri Kapsıyor?

Türkiye genelinde hayata geçirilmesi planlanan “İlk Evim Konut Kredisi” projesi, özellikle Kahramanmaraş’ta kira yükü altında ezilen vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Orta Vadeli Program kapsamında geliştirilen bu modelle, ilk kez ev alacak dar ve orta gelirli ailelerin uygun şartlarla konut sahibi olması hedefleniyor.

Projede en dikkat çeken unsur ise piyasanın oldukça altında kalan %1.20 faiz oranı ve 180 aya varan uzun vade imkanı.

Kredi Ne Zaman Çıkacak? İşte Son Durum

2026 yılı içerisinde en çok merak edilen konuların başında gelen kredi paketi için teknik hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığı belirtiliyor.

Yetkililerden gelen bilgilere göre:

Yasal düzenleme süreci devam ediyor

Meclis onayı ve Resmi Gazete sonrası başvurular başlayacak

İlk başvuruların 2026 yılı bitmeden alınması hedefleniyor

Şu an için resmi başvuru ekranı açılmış değil ancak süreç yakından takip ediliyor.

Aylık Taksitler Ne Kadar Olacak? İşte Örnek Hesaplama

Düşük faiz oranı sayesinde ödeme planları da dikkat çekiyor. İşte 180 ay vadeli örnek hesaplama:

1 milyon TL kredi → yaklaşık 13.500 TL taksit - 2.445.000 TL ( Toplam Geri Ödeme)

→ yaklaşık 2.445.000 TL ( 2 milyon TL kredi → yaklaşık 27.000 TL taksit - 4.891.000 TL ( Toplam Geri Ödeme)

→ yaklaşık 4.891.000 TL ( 3 milyon TL kredi → yaklaşık 40.700 TL taksit - 7.336.000 TL (Toplam Geri Ödeme)

Bu rakamlar, mevcut piyasa koşullarına göre ciddi bir avantaj sunuyor.

Başvuru Şartları Neler Olacak?

Projeden faydalanmak isteyenler için öne çıkan kriterler:

İlk kez ev sahibi olmak

Dar veya orta gelir grubunda yer almak

Bankaların belirleyeceği kredi uygunluk şartlarını taşımak

Gözler Başvuru Tarihinde

Süreç netleştikçe detayların açıklanması beklenirken, uzmanlar vatandaşlara gelişmeleri resmi kaynaklardan takip etmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.