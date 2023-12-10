Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren ancak 81 milyonu da dolaylı olarak etkileyen asgari ücrete yapılacak artış için ilk toplantı 11 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

İşçi tarafını temsilen Türk-İş, işveren temsilen de TİSK'in katılacağı toplantılar sonrasında 2024 yılında uygulanacak yeni asgari ücret açıklanacak.

Asgari ücret zammı, Türkiye'de yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendirirken, bunun dışında birçok vatandaşın da gelirini, ödemesini, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği gibi kalemleri etkiliyor.

Görüşmeler öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetten her dönem olduğu gibi uzlaşma görüşmelerinde işçilerin yanında olunmasını istedi.