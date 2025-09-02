İlkay Gündoğan İstanbul’a Ne Zaman Gelecek?

Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendiriyor. Anlaşmaya varılan İlkay Gündoğan’ın, 2 Eylül öğle saatlerinde İstanbul’da olması bekleniyor. Yıldız futbolcunun, İstanbul’a inişinin ardından sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atacağı iddia ediliyor.

İlkay Gündoğan’ın Galatasaray Sözleşmesi

Sarı-kırmızılı kulüp, 33 yaşındaki orta sahaya yıllık 5 milyon Euro garanti ücret teklif etti. Manchester City’nin de oyuncunun ayrılığına engel olmayacağı belirtilirken, transfer sürecinde son aşamaya gelindi.

Uçak Takip Kodu Henüz Paylaşılmadı

Galatasaray taraftarları, İlkay Gündoğan’ın İstanbul’a gelişini uçak takip kodu üzerinden izlemek istiyor. Ancak futbolcunun uçuş bilgileri ve uçak takip kodu şu an için açıklanmadı. Resmi bilgiler kulüp tarafından duyurulduğunda haber güncellenecek.

Taraftardan Büyük Heyecan

Galatasaraylı taraftarlar, İlkay Gündoğan’ın gelişine büyük ilgi gösteriyor. Yıldız futbolcunun İstanbul’a ayak basacağı an için sosyal medyada yoğun bir bekleyiş sürüyor.