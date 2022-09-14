Etkinlikler çerçevesinde ilk olarak Atatürk Meydanı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

İl milli eğitim müdürü Yusuf Kahraman’ın anıta çelenk bırakmasının ardından ise kutlamalar Yıldırım Beyazıt İlkokulu’nda sürdürüldü.

Burada Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ilkokul öğrencilerinin hazırlamış olduğu çeşitli gösteriler izleyenler tarafından büyük alkış aldı.

Etkinliğe; TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, kurum müdürleri, Gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “öğrencilerimize en kaliteli eğitimi en iyi koşullar altında verebilmek adına Müdürlüğümüz olarak her türlü gayreti ve desteği sağlıyoruz” dedi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Türkiye’nin son 10 yılda en büyük bütçeyi eğitime ayrıldığını söyledi.