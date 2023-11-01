Kahramanmaraş Göksun belediyesi ve Kahramanmaraş Eğitim Vakfı tarafından Göksun İlçesine bağlı Tombak Köyünde, Tombak Şehit Mehmet Bozgurt ortaokulu ve Tombak Şehit Osman Sarıca İlkokulu öğrencilerine kışlık mont, ayakkabı ve kırtasiye yardımında bulunuldu. Sosyal belediyeciliğin öncüsü olan Göksun Belediyesi eğitime yönelik çalışmalarını her geçen gün arttırarak bu kapsamdaki yatırımlarına devam ediyor.

Göksun Belediyesi Basın Müdürü Nureddin Dal, gerçekleştirilen yardım etkinliğinin ardından Aksu Habere yaptığı açıklamada Göksun Belediyesinin eğitim yatırımlarından bahsetti.

Basın Müdürü Nureddin Dal, Biz sadece klasik belediyecilikle değil, eğitim ve kültürel alanlarda da faaliyetlerimizi yürütme noktasında gayret gösteriyoruz ifadelerini kullandı.