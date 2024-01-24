Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 19 Mayıs İlkokulu tarafından hayata geçirilen ‘‘İlmek İlmek Gönül Köprüsü’’ projesi kapsamında Ocak ayında Kahramanmaraş’a bir ziyaret gerçekleştirilerek, Nevşehir 19 Mayıs İlkokulu öğretmen, öğrenci ve velilerin kardeş okul Kahramanmaraş Fatmalı Yeşilyurt ilkokulu için hazırladıkları hediyeler sahiplerine ulaştırıldı.

Proje ile ilgili açıklama yapan Nevşehir 19 Mayıs İlkokulu öğretmeni Nigar Çatak ‘‘19 Mayıs İlkokulu okul öncesi öğrencileri ile birlikte Öğretmenler Günü münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yazıcı’yı ziyaret ettik. Ziyaret sırasında okul öncesi öğrencileri kendi örmüş oldukları atkıyı Müdürümüz Yusuf Yazıcı’ya hediye ettiler. Sayın Yazıcı da ziyaret esnasında öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Öğrencilere yapmış oldukları bu güzel proje çalışmalarından dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti. Bu vesileyle desteklerinden dolayı İl Müdürümüz Yusuf Yazıcı’ya, idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz’’ dedi.



Okul müdürü Ahmet Emre Ergin, 6 Şubat’ta ülkemizde meydana gelen asrın felaketi nedeniyle zarar gören Hatay ve Kahramanmaraş’taki 2 okulu kardeş okul olarak belirlediklerini ve öğrencilerin kendi elleri ile ördükleri bu atkılarla beraber kırtasiye ve oyuncak gibi çeşitli hediyeler ile kardeş okullarına destek oldukları ifade etti.

Yapılan ziyaret ile ilgili açıklama yapan Fatmalı Yeşilyurt İlkokulu Müdür yardımcısı Zekeriya Yağmur ‘‘Kardeş okulumuz Nevşehir Merkez 19 Mayıs İlkokulu ile birlikte yürüttüğümüz ‘‘İlmek İlmek Gönül Köprüsü’’ projesi kapsamında kardeş okulumuz bugün ziyaretimize geldi. Çocuklarımızı ve bizleri çok mutlu ettiler. Elleriyle ilmek ilmek dokudukları atkıları öğrencilerimize hediye ettiler. Yine öğrencilerimize yarıyıl tatilinde okumaları için getirilen kitaplar ve hediyeler ile Kahramanmaraş’tan Nevşehir’e bir gönül köprüsü kurdular. Bu duyarlı faaliyetlerinden ötürü okulumuzun idareci, öğretmenlerine ve projeye vesile olan Nigar Çatak hocamıza çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.