Onikişubat İlçesi Cüceli Mahallesi Bilal-İ Habeş Cami’nde Gerçekleştirilen Programa Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Onikişubat Ve Dulkadiroğlu İlçe Başkanları Mücahit Kara İle Şahin Avşaroğlu Ve Sevenleri Katılım Sağladı.

Programda Merhum Milletvekili Kılıç Okunan Hatim-İ Şerifler Ve Yapılan Dualarla Anıldı.

Program Sonunda Bir Açıklama Yapan Merhum Milletvekilini Kardeşi Muhammed Kılıç Katılan Herkese Teşekkür Ederek Bu Vesileyle Bir Araya Gelebilmenin Mutluluğunu Yaşadıklarını İfade Etti.