İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Ökkeş Buğra Dalkıran, basın çadırında oda temsilcileriyle birlikte hasar tespit çalışmaları hakkında basın açıklaması düzenledi.

Odası İl Temsilcisi Buğra Dalkıran, bazı kişilerin depremzedeleri farklı vaatlerle dolandırmaya çalıştığını söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti: "Depremin ilk günlerinden bu yana kim oldukları, ne yapacakları belirsiz kişi ve kuruluşlar ilimizde dolaşmakta, insanların endişeli durumlarını istismar etmektedirler. Eline bir mikrotremor alan şahıslar binalarda dayanım testleri yaptığını iddia etmektedir. Bu alet yeni yerleşimlere açılacak bölgelerin olağanüstü sessiz ve dış etkenlerden uzak titreşimsiz bir ortamda sadece zeminin hakim periyodunu verir. Binanın basınç dayanımını kesinlikle vermez. Röntgen cihazları sadece taşıyıcı sistemde bulunan demir donatıyı gösterir ama donatı kalınlığını vermez. Ayrıca Sahada schmidt çekici ile beton dayanımı kesin olarak sağlıklı sonuç vermez. Bu işlemleri yaptırarak alınacak sonuç binanızın deprem dayanıklı olup olmadığını asla göstermez." dedi.

Oda temsilcisi Buğra, depremzede vatandaşların bu kişi ve kuruluşlara itibar edilmemesi gerektiği belirtti.