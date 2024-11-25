Bu dönüşümün öncülerinden biri olan Smart Building Products, çevre dostu ve yenilikçi yapı malzemeleri üretmeye başlayarak sektörde fark yaratıyor.

Şirket, modern teknolojilerle harmanladığı üretim süreçleriyle hem çevreye duyarlı hem de yüksek performanslı ürünler sunmayı hedefliyor.

Smart Building Products, inşaat sektörünün ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunan bir dizi ürün geliştirdi. Bu ürünler arasında hafif, dayanıklı ve uzun ömürlü yapı elemanları dikkat çekiyor.

Şirket, sektördeki diğer paydaşlarla iş birliği yaparak sürdürülebilir yapı çözümlerini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Bununla birlikte düzenlediği eğitim programları ve seminerlerle, sektörde sürdürülebilir malzeme kullanımı konusunda bilinçlenmesine katkıda bulunuyor.

Şirketin Kurucusu Makine Mühendisi Sinan Daşcı Smart Building Products fabrikasında düzenlenen lansman ile inşaat sektörünün kalıp ustalarına ürün hakkında bilgiler verdi.

Smart Building Products Türkiye Satış Müdürü Ahmet Yuvayapan ise ustalara yaptığı sunum ile yeni nesil plywood inşaat kalıbı olarak kullanılan Smart Kompozitin Türkiye’de bir ilk olması ile ön plana çıktığını belirtti.