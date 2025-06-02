Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta meydana gelen acı olayda, 26 yaşındaki Feridun Karaoğlan 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Kümbet Mahallesi'ndeki inşaat alanında çalışan Feridun Karaoğlan, edinilen bilgiye göre dengesini kaybederek zemine düştü. Talihsiz olayı gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine hızla 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç işçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.