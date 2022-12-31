Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında da kültür sanat etkinliklerine kaldığı yerden devam ediyor. Yeni yılın ilk kültür sanat etkinliği ise fotoğraf sergisi olacak. Reyhan Şanda’nın objektiflerine yansıyan karelerin yer aldığı ‘İnsanı Ele Veren Eller’ temalı fotoğraf sergisi, 2 Ocak Pazartesi günü kapılarını sanatseverlere açacak. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde düzenlenecek serginin açılışı saat 14.00’da gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sergi açılışına tüm sanatseverlerin davetli olduğu belirtildi.