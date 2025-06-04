Aksu TV ekranlarında yayınlanan ve Hakan Köse’nin moderatörlüğünü üstlendiği “Gündem” programının bu haftaki konuğu, Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı Tural Şahbazlı oldu.

Programda, derneğin yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğü insani yardım faaliyetleri, arama kurtarma operasyonları ve kriz bölgelerine yönelik gönüllülük çalışmaları ele alındı. Tural Şahbazlı, afet anlarında gösterilen reflekslerin ve gönüllü destek sistemlerinin önemine dikkat çekerek, derneğin bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetleri izleyicilerle paylaştı.

Ayrıca programda, Şahbaz Derneği’nin yürüttüğü uluslararası dayanışma projeleri, farklı coğrafyalardaki insanlara uzanan yardım eli ve geleceğe yönelik hedefleri de detaylı olarak konuşuldu.

Toplumun her kesimini insani duyarlılıkla harekete geçirmeyi amaçlayan bu anlamlı yayın, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Aksu TV, bölgesel ve küresel ölçekte etkili olan sosyal sorumluluk projelerini ekranlarına taşımaya devam edecek.