Bu sabah tüm Türkiye, Instagram'da olası bir teknik altyapı sorunu olduğunu düşünerek, "Instagram çöktü mü" şeklinde Google aramaları gerçekleştirdi.

Kısa bir süre sonra BTK'ın açıklamasıyla gerçek ortaya çıktı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildiği belirtildi.

META, yasal mevzuata uymadı

Konuya ilişkin ilk resmi açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'dan geldi. Sayan, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Instagram ve Facebook'u çatısı altında toplayan META'nın yasal sorumluluklarını yerine getirmediğini hatırlattı.

Sayan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz. Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz.

Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz. Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun.

Şöyle bir hatırlayalım; gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik. Gelmek istemediler. Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler.

Birlikte daha temiz bir internet inşa edelim, milletimiz muhatap bulsun dedik, bir takım sanal ofislerle göstermelik işler yaptılar. Yaptığımız kanun değişiklikleri ile tüm bu arkadan dolanmaların önüne geçtik.

Görüyoruz ki aynı anlayışı hala sürdürmeye çalışıyorlar. "Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam" diyorlar. Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz.

Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız."

Facebook da kapatılacak mı?

Sayan'ın META'ya yönelik açıklamalarının ardından Instagram'la birlikte Facebook da kapatılacak mı soruları akıllara geldi. Eğer META yöneticileri, Türkiye'nin bu alanda getirdiği yasal mevzuatlara uymamaya devam ederlerse önümüzdeki günlerde Facebook'un da kapatılma ihtilami bulunuyor.