Balıkesir merkezde gerçekleşen ilginç bir olayda, 1986 model kırmızı bir Toros, iPhone 16 Pro Max ile takas edildi. İki tarafın da memnun kaldığı bu alışveriş, bölge halkının ve sosyal medyanın dikkatini çekti.

Fotoğrafta, araç sahibi ve telefon sahibi bir araya gelerek el sıkışırken, ellerindeki telefon ve aracın anahtarını gösterdikleri anlar kameralara yansıdı.

Takasın ardından açıklama yapan taraflar, bu alışverişten oldukça memnun olduklarını belirtti.

"HAYATIMA DİJİTAL DOKUNUŞ"

Toros’un eski model olmasına rağmen, bir klasik araba tutkunu için oldukça değerli olduğunu söyleyen araç sahibi, telefon sahibinin de yeni model iPhone 16 Pro Max ile hayatına dijital bir dokunuş yapmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Bu sıra dışı takas, yerel halk arasında konuşulan konular arasına girdi ve Balıkesir’de ilginç bir hikaye olarak hafızalara kazındı.