İran'ın İsrail'e füze saldırısı başladı...

İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini ve sivillerin bomba sığınaklarında olduğunu belirtti.

İsrail ordu radyosu, İran'dan yaklaşık 200'e yakın füzenin fırlatıldığını belirtti.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN AÇIKLAMA

İran Devrim Muhafızları da İsrail'e onlarca füze attıklarını duyurdu.

Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu.

Reuters, saldırı emrini İran’ın dini lideri Ali Hamaney belirtti.

Üst düzey bir İranlı yetkili, İran'ın olası bir misillemeye tamamen hazırlıklı olduğunu söyledi. İranlı yetkililer Hamaney'in güvenli bir yerde tutulduğunu ifade etti.

KUDÜS VE TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ

Kudüs ve Tel Aviv'de patlama ve siren sesleri duyuluyor. Tel Aviv'de hava savunma sistemleri devreye girdi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre İran'dan fırlatılan füzelerden bazılarının Ürdün hava sahasına düşürüldü.

AFP ajansı, Ben Gurion Havalimanı'nda uçuş trafiğinin durduğu bilgisini geçti.

İsrailli Haaretz Gazetesi saldırıda bir yaralanan olmadığını belirtti.

BİDEN ACİL TOPLANTI KARARI ALDI

ABD Başkanı Joe Biden, acil toplantı kararı aldı.

Biden, ABD'nin İsrail'i ve bölgedeki Amerikan personelini bu saldırılara karşı korumaya hazır olduğunu belirtti.

Beyaz Saray ise Biden ve Harris'in durumu yakından takip ettiğini açıkladı.