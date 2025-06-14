Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. İran, İsrail'e yeni bir füze saldırısı düzenledi ve bölgedeki çatışmalar daha da şiddetlendi. İsrail ordusu, İran'dan gelen balistik füzelerin kuzey, güney ve merkez bölgelerini hedef aldığını duyurdu.

İsrail'in hava savunma sistemleri saldırıları önlemeye çalışırken, bazı bölgelerde yangınlar ve büyük çaplı hasarlar meydana geldi. Tel Aviv ve Kudüs'te patlama sesleri duyulurken, İran'ın saldırılarının gerekli görüldüğü sürece devam edeceği bildirildi.

İsrail ordusu, saldırıların ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve bazı füzelerin Ürdün semalarında imha edildiğini açıkladı. Ancak, saldırıların etkisi büyük oldu.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarına İran Atom Enerjisi Kurumu'nda konuşlu hava savunma sistemleri tarafından karşılık verildiği bildirildi.

Verilen karşılık sırasında Tahran'ın merkezinden gökyüzünde çok sayıda patlama görüldü.

İran medyasına göre, Tahran'ın merkez ve güney kesimlerine düzenlenen hava saldırıları püskürtüldü.

İran, akşam saatlerinde İsrail'e karşı balistik füze saldırılarının başlatıldığını duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberinde, "İran'ın füze saldırıları başlatıldı" ifadelerine yer verildi.

Saldırılar kapsamında İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarına yüzlerce balistik füze fırlatıldığı bildirildi.