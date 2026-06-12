Kahramanmaraş iş dünyasının önde gelen isimleri, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KMESOB) Başkanı Ahmet Kuybu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ve yönetim kurulu üyelerinin öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarete, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz ile Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen de katıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, KMTSO Meclis Başkanı ve Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, Ahmet Kuybu’nun Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesinin Kahramanmaraş adına önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ise Kuybu’nun yeni görevinde başarılı çalışmalara imza atacağına olan inançlarını dile getirerek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ziyarette, Kahramanmaraş’ın ticari ve ekonomik potansiyeli, esnaf ve sanatkârların beklentileri ile sektörlerin gelişimine yönelik değerlendirmeler de yapıldı.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı da Şehrin ortak menfaatleri doğrultusunda kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerken, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Türkiye genelinde esnaf ve şoför camiasını temsil eden önemli bir göreve seçilen Ahmet Kuybu ise nazik ziyaretlerinden dolayı heyet üyelerine teşekkür ederek, üstlendiği sorumluluğun bilinciyle çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Kahramanmaraş iş dünyasının önemli temsilcilerini bir araya getiren ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasının ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.