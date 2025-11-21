Erzurum’un Yakutiye ilçesinde 19 Kasım’da küçükbaş hayvan sürüsüyle birlikte kaybolan işitme engelli çoban Abdurrahman Kansu, 3 gün süren çalışmaların ardından sağ olarak bulundu.

Kentte etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, arama çalışmalarını zorlaştırdı. Jandarma ve AFAD ekipleri, kayıp çobanı bulmak için bölgeyi karadan ve havadan taradı; dronlarla yapılan aramalarla da sisli alan karış karış incelendi.

3 Günlük Arama Çalışması Sonuç Verdi

Arama faaliyetlerine; sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve bölge halkı da destek verdi.

Yaklaşık 3 gün süren yoğun çabanın ardından 70 yaşındaki işitme engelli çoban sağ ve bilinci açık şekilde bulundu.

Ekipler, Kansu ile birlikte kaybolan 160’tan fazla küçükbaş hayvanı da aynı bölgede bularak sahibine teslim etti.

Görüş mesafesinin birkaç metreye kadar düştüğü bölgede sis, ekiplere zaman zaman zor anlar yaşattı. Buna rağmen ekipler, arama çalışmalarını kesintisiz sürdürerek kayıp çobana ulaşmayı başardı.