Bazı İslam ülkelerinin hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle İslam ülkeleri farklı günlerde bayram yapıyor.

Bugün ise birçok Arap ülkesinde Ramazan Bayramı coşkuyla kutlanmaya başladı. Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, gibi ülkelerde, bayram namazları kılınarak kutlamalar başladı.

Hilalin görülmesiyle birlikte, bu mübarek bayramın ilk günü olarak ilan edilen bugün, İslam dünyasında sevinç, paylaşım ve birlik duygularını pekiştiriyor